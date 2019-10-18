ترامب يقول إن لديه معلومات مثيرة للاهتمام للغاية عن كوريا الشمالية

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن هناك "معلومات مهمة للغاية" عن كوريا الشمالية وأنه سيكون هناك "إعادة بناء كبيرة" في مرحلة ما. وأدلى "ترامب" بهذه التصريحات خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض أمس الاثنين، وهو أول تصريح له حول كوريا الشمالية منذ انهيار المفاوضات النووية الثنائية على مستوى العمل في السويد في وقت سابق من هذا الشهر. وتحدث "ترامب" خلال الاجتماع عن إنجازاته في سياسته تجاه كوريا الشمالية، مكررًا الزعم بأن الولايات المتحدة ستخوض حربًا كبيرة مع كوريا الشمالية إذا لم يتم انتخابه.وكرر الرئيس الأمريكي أيضًا القول بأن لديه علاقات جيدة مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، وادعى أن سلفه "باراك أوباما" قد حاول "11 مرة" الالتقاء بـ"كيم" لكن "كيم"، الذي وصفه "ترامب" بـ"الرجل المحترم على الجانب الآخر"، لم يوافق على مثل ذلك اللقاء. وأضاف "ترامب" أنه هو و"كيم" يحبان ويحترمان بعضهما البعض، وقال أيضًا إنه "بدون توضيح، هناك معلومات مهمة جدًا عن كوريا الشمالية" وأن "هناك الكثير من الأشياء التي تجري"، والتي قال إنها سوف تؤدي إلى إعادة بناء كبيرة في مرحلة ما.