انخفاض أسعار المنتجين في كوريا للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر

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انخفضت أسعار المنتجين في كوريا الجنوبية للشهر الثالث على التوالي في شهر سبتمبر الماضي.ووفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري، اليوم الثلاثاء، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين لجميع السلع إلى 103,84 نقطة في شهر سبتمبر، بانخفاض نسبته 0,7% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وقال التقرير إن المؤشر سجل زيادة بنسبة 0,1% مقارنة بالشهر الأسبق، لكنه ظل ينخفض على أساس سنوي لمدة ثلاثة أشهر متتالية، منذ يوليو.ويمثل هذا الانخفاض الأخير أيضًا أكبر انخفاض منذ ثلاث سنوات، أي منذ سبتمبر من عام 2016، عندما انخفض بمقدار 1,1%. وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يسجل معدل التضخم في كوريا، والذي سجل أول انخفاض له على الإطلاق في سبتمبر، نمواً سلبياً على أساس سنوي في شهر أكتوبر أيضًا، مشيرا إلى أن أسعار المنتجين تُعد مقياسًا رئيسيًا للتضخم المستقبلي لأسعار المستهلك. وفي سبتمبر، انخفض مؤشر أسعار المنتجات الزراعية، بما في ذلك مصائد الأسماك، بنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي، في حين انخفض مؤشر السلع الصناعية بنسبة 1,9% على أساس سنوي. وانخفض مؤشر أسعار شرائح الذاكرة الرقمية من طراز "دي رام" بنسبة 48,4% على أساس سنوي في شهر سبتمبر.