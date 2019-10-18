نتائج سلبية لاختبارات حالة مشتبه في إصابتها بإنفلونزا الطيور

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أوضحت نتائج اختبارات على حالة يشتبه في إصابتها بفيروس إنفلونزا الطيور أمس الاثنين في "آسان" بمقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ"، عدم وجود الفيروس شديد العدوى. وأوضحت حكومة المقاطعة في تصريحات أمس أن الاختبارات التي أجريت على الحالة المشتبه بها، والتي اكتشفت في فضلات الطيور البرية عند أحد المجاري المائية، قد اتضح أنها سلبية لسلالة الفيروس شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور.وقد دفعت نتيجة الاختبار السلبية الحكومة المحلية إلى رفع حظر الحركة الصادر على 285 مزرعة دواجن في دائرة نصف قطرها عشرة كيلومترات من ذلك المجرى المائي.ومع ذلك، تخطط السلطات المحلية لمواصلة تطهير ورصد فضلات الطيور البرية لمدة أسبوع في تلك المنطقة.