طائرة روسية تنتهك منطقة تحديد الهوية الدفاعية

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أفادت الأنباء بأن طائرة حربية روسية اخترقت منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء.وقال مصدر حكومي إن القوات الجوية نشرت طائرة مقاتلة من طراز F-15K، بعد تحليق الطائرة التي يفترض أنها طائرة عسكرية روسية فوق البحر الشرقي.يأتي هذا التوغل بعد أن دخلت طائرة حربية روسية في 23 يوليو المجال الجوي الكوري بالقرب من جزر دوكدو لمدة 7 دقائق، مما أدى إلى إطلاق طلقات تحذيرية باتجاهها.ومن المعروف أن طائرة حربية روسية قد انتهكت منطقة تحديد الهوية الدفاعية في 8 من أغسطس الماضي أيضًا.