محكمة سيول تراجع طلب مذكرة توقيف بحق زوجة الوزير السابق

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من المقرر أن تعقد محكمة سيول المركزية جلسة غدًا الأربعاء لتقرير ما إذا كانت ستصدر أمر اعتقال بحق زوجة وزير العدل السابق "تشو كوك".وسوف تقوم المحكمة بمراجعة التهمة الموجهة إلى "تشونغ كيونغ شيم"، بما في ذلك عرقلة الأعمال التجارية وعرقلة العدالة واستخدام الوثائق المزورة. ومن المرجح أن تصدر قرارها مساء الأربعاء.وقد وصف فريق الدفاع عن "تشونغ" طلب الادعاء بأنه "غير مفهوم".وفي بيان أرسل إلى الصحفيين اليوم الثلاثاء، قال فريق الدفاع إن موكلته تحاكم بالفعل بتهمة تزوير شهادة من رئيس الجامعة للمساعدة في قبول ابنتها في كلية الطب بجامعة بوسان الوطنية.وأضاف الفريق أن الأسئلة المتعلقة بتلك التهم ستتم معالجتها في المحاكمات التالية.أما بالنسبة إلى الادعاءات التي تحيط بالصندوق الاستثماري الخاص بأسرة "تشو"، فقد قال فريق الدفاع إن النيابة تحاول إلقاء اللوم على "تشونغ" بسبب خطأ وقع فيه ابن عم "تشو" البعيد.