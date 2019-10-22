وزير التجارة: صادرات كوريا الجنوبية ستكون الأدنى خلال هذا الشهر

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توقع وزير التجارة الكوري تراجعا جديدا لصادرات البلاد هذا الشهر، وانتعاشة في الربع الأول من العام المقبل.وقدم وزير التجارة والصناعة والطاقة "سونغ يون مو" توقعاته أمس الاثنين في اجتماع مع الصحفيين في مدينة سيجونغ.وقال الوزير إنه يتوقع أن تكون الصادرات ضعيفة خلال هذا الشهر، مقدرا أن تكون الأدنى خلال هذا العام.ووفقًا لمصلحة الجمارك الكورية، فقد تراجعت صادرات البلاد بنسبة 19% على أساس سنوي في الأيام العشرين الأولى من هذا الشهر.لكن "سونغ" توقع أن تنتعش الصادرات ببطء خلال شهري نوفمبر وديسمبر، قبل أن تعاود النمو في الربع الأول من العام المقبل، مشيرًا إلى الاتفاقيات المحتملة في محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وإمكانية حدوث انتعاشة في سوق الرقائق العالمية.