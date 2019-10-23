الحزب المعارض يقترح إجراء تحقيقات حول أوضاع أبناء جميع البرلمانيين

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اقترح حزب "كوريا الحرة" المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية مشروع قانون خاص يهدف إلى إجراء تحقيقات حول أوضاع أبناء كل نواب البرلمان وكبار المسؤولين الحكوميين، فيما يتعلق بوقوع مخالفات أكاديمية تتضمن طلبات دخول الجامعات لهم.ويقترح مشروع القانون، الذي تم تقديمه أمس الثلاثاء، إنشاء لجنة مستقلة لإجراء تلك التحقيقات، وينص على تعيين أعضائها التسعة من قبل الرئيس بعد تلقي توصيات من كل من الكتلتين الحاكمة والمعارضة.وإذا أصبح هذا القانون ساريا، فسوف يخضع النواب الحاليون للتفتيش بالإضافة إلى كبار المسؤولين الرئاسيين ورئيس الوزراء ونواب الوزراء وغيرهم من كبار المسؤولين الحكوميين.وشددت النائبة "شين بو را" التي قدمت مشروع القانون، على ضرورة الكشف عن الحقائق بشأن وجود امتيازات لا مبرر لها يتمتع بها أبناء الشخصيات البارزة، مشيرة إلى الاتهامات التي تعرض لها وزير العدل السابق "تشو كوك".