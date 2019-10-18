كي بي إس تتهم يوتيوب بإصدار تصريحات جنسية ضد مراسلتها

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وجهت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية "كي بي إس" اتهامًا بالتشهير ضد أحد أعضاء فريق برنامج على "يوتيوب" بسبب تصريحات جنسية وردت في ذلك البرنامج حول مراسلة للكي بي إس.وتم توجيه الاتهام بالتشهير إلى مراسل من صحيفة "آجو بيزنس" اليومية، في بلاغ إلى وكالة شرطة العاصمة سيول، أمس الثلاثاء، من قبل أربعة مراسلين يعملون في الكي بي إس. وقالت هيئة الإذاعة الكورية إنه على الرغم من أنها تتقبل جيدا النقد الصحي وتستخدم مثل هذا النقد لتحسين برامجها، إلا أنها لن تتسامح مع الافتراءات الخبيثة، وسوف تتعامل معها بقوة.وكان مراسل صحيفة "آجو بيزنس"، المعروف بلقب العائلة "جانغ"، قد ظهر في برنامج "يوتيوب" للأحداث الجارية، الذي يقدمه الناقد الليبرالي "ريو سي مين" في مطلع الأسبوع الماضي، حيث زعم أن وكلاء النيابة العامة الذين كانوا يحققون في الاتهامات الموجهة ضد وزير العدل السابق "تشو كوك" وعائلته، قد قاموا بتسريب معلومات سرية تتعلق بالمشتبه بهم جنائياً إلى مراسلة الكي بي إس "لمجرد أنهم أحبوها". وقد أشار "جانغ" إلى مراسلة كي بي إس باسمها الكامل، وقال إن وكلاء النيابة ربما يكون لديهم دافع خفي حول تسريب تلك المعلومات إليها، كما أنه كانت هناك علاقة "حميمة جدًا" بين الجانبين. وقد اعتذر المراسل "جانغ" ومقدم البرنامج "ريو" عن هذه التصريحات بعد أن واجهوا انتقادات.