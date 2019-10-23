مسؤول كوري شمالي رفيع المستوى يتوجه إلى آذربيجان

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وصل "تشيه ريونغ هيه"، الذي يعتبر ثاني أعلى مسؤول في كوريا الشمالية، إلى العاصمة الصينية أمس الثلاثاء، وسوف يتوجه منها إلى آذربيجان لحضور اجتماع لحركة عدم الانحياز من المقرر عقده يوميْ الجمعة والسبت القادمين، حيث يرأس "تشيه" برلمان كوريا الشمالية، المعروف باسم "مجلس الشعب الأعلى".وقد استقبله في مطار بكين مسؤولون صينيون ومسؤولون من سفارة كوريا الشمالية لدى الصين.ومن المتوقع أن يبقى "تشيه" في الصين لبعض الوقت وفقًا لجدول رحلته، لعقد محادثات مع المسؤولين الصينيين.ومن المعروف أيضًا أن وزير الخارجية الكوري الشمالي "ري يونغ هو"، الذي حضر المؤتمر الوزاري لحركة عدم الانحياز الذي عُقد العام الماضي في العاصمة الآذربيجانية "باكو" يرافق "تشيه" في هذه الرحلة، لكنه لم يكن من بين أعضاء وفد كوريا الشمالية في المطار.