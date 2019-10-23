كيم جونغ أون يأمر بإزالة المنشآت الكورية الجنوبية في جبل كوم كانغ

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أمر الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بإزالة المنشآت السياحية الكورية الجنوبية في جبل "كوم كانغ"، منتقدًا سياسة الاعتماد على الجنوب.ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "رودونغ شينمون" الحكومية في كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، انتقد "كيم" ما أسماه بـ"السياسة الخاطئة للأسلاف" الذين كانوا يعتمدون على الآخرين لتطوير ذلك الموقع السياحي.وفي أثناء تفتيشه للمنتجع السياحي الذي يقع على الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، قال "كيم" إنه يجب إزالة المنشآت الكورية الجنوبية "ذات المظهر الكريه" وإعادة بنائها بطريقة حديثة باستخدام الطرق الكورية الشمالية.وقال "كيم" أيضًا إنها "فكرة خاطئة" أن يُنظر إلى جبل "كوم كانغ" كرمز للعلاقات بين الكوريتين أو باعتباره "ملكية مشتركة بين الكوريتين"، مشددا على أنه "أرض كورية شمالية"، وبالتالي يجب ألا تكون السياحة هناك تحت إشراف من كوريا الجنوبية.ومع ذلك، قال "كيم" إنه سيسعى للحصول على موافقة من كوريا الجنوبية بشأن إزالة تلك المنشآت، موضحا أن كوريا الشمالية سترحب دائمًا بـ"مواطنيها" من الجنوب إذا كانوا يريدون القدوم إلى الجبل بعد أن يتم بناؤه كوجهة سياحية على مستوى عالمي.