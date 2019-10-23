رئيس وزراء كوريا الجنوبية يلتقي بإمبراطور اليابان الجديد

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قدم رئيس وزراء كوريا الجنوبية "لي ناك يون"، أمس الثلاثاء، تهنئة إلى إمبراطور اليابان الجديد "ناروهيتو"، الذي أعلن رسميًا صعوده إلى العرش في حفل أقيم بالأمس وحضره آلاف من الناس من مختلف أنحاء العالم.ووفقا لمكتب رئيس الوزراء الكوري، حضر "لي" مأدبة أقامها الإمبراطور الجديد مساء أمس بعد أن حضر حفل التنصيب نيابة عن حكومة كوريا الجنوبية.وخلال المأدبة التي أقيمت في القصر الإمبراطوري، تبادل رئيس الوزراء الكوري التحيات مع الإمبراطور الياباني الجديد، معربًا عن أمله في أن يصبح الشعب الياباني أكثر سعادة في عصر الإمبراطورية الجديدة "ريوا".وقال مكتب "لي" إن رئيس الوزراء نقل رسالة تهنئة من الرئيس "مون جيه إين" إلى الإمبراطور "ناروهيتو" خلال اللقاء.ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الكوري مع رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبيه"، غدا الخميس، لينقل رسالة أخرى من الرئيس "مون".