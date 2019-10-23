روسيا تنفي انتهاك المجال الجوي لكوريا الجنوبية

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نفت وزارة الدفاع الروسية أمس الثلاثاء الاتهامات بأن طائراتها الحربية انتهكت المجال الجوي الكوري الجنوبي، وادعت أنها تلتزم بصرامة بالبروتوكول الدولي ذي الصلة.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان أصدرته أمس إن قاذفتين استراتيجيتين من طراز "توبوليف تو- 95 إم إس" قد حلقتا فوق المياه المحايدة في البحر الشرقي والبحر الغربي وبحر الصين الشرقي يوم أمس الثلاثاء، مؤكدة على أن مساراتها جزء من رحلات منتظمة. وأوضح البيان أن القاذفات الروسية كانت بصطحبتها مقاتلات من طراز "سوخوي سو- 27"، وطائرة إنذار مبكر ومراقبة من طراز "إيه-50"، وأن كلا من كوريا الجنوبية واليابان قد هاجمت المقاتلة المرافقة، ورافقت الطائرة الروسية خلال جزء من رحلتها. وادعى البيان أن الطيارين الروس كانوا يقومون برحلات منتظمة وفقًا للوائح الدولية ولم ينتهكوا المجال الجوي لأي دولة أخرى.وكانت رئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قد قالت إن ست طائرات عسكرية روسية دخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الكورية صباح يوم الثلاثاء، مما دفع الجيش الكوري الجنوبي إلى إرسال عشر طائرات حربية إلى المنطقة لإجبار تلك الطائرات على التراجع.