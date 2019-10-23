كوريا الجنوبية وروسيا تعقدان محادثات حول إنشاء خط ساخن عسكري

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ستجري السلطات العسكرية من كوريا الجنوبية وروسيا محادثات في سيول لمناقشة مسألة إنشاء خط عسكري ساخن يسمح بتبادل معلومات الطيران بين السلطات ذات الصلة في البلدين.وصرح مصدر حكومي في سيول بأن لجنة عسكرية مشتركة من الدولتين ستعقد جلسة اليوم الأربعاء وغدا الخميس لمناقشة سبل منع الاشتباكات العارضة في منطقة تحديد الدفاع الجوي الكوري.وقد اتفقت وزارتا الدفاع في البلدين على إقامة خط ساخن عسكري بين قواتهما الجوية في أغسطس من العام الماضي، واستكملتا المشاورات حول مسودة مذكرة التفاهم ذات الصلة في نوفمبر من ذلك العام.وفي الاجتماع المزمع عقده اليوم، ستناقش اللجنة العسكرية المشتركة إنشاء الخط العسكري الساخن وموعد توقيع مذكرة التفاهم. يأتي هذا الاجتماع بعد يوم من انتهاك ست طائرات حربية روسية لمنطقة تحديد الدفاع الجوي الكوري.