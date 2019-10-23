سون هيونغ مين يحرز هدفه الـ121 في أوربا

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سجل المهاجم الكوري الجنوبي "سون هيونغ مين" الذي يلعب لفريق "توتنهام هوتسبُر" في الدوري الإنجليزي الممتاز، هدفه الرابع والخامس هذا الموسم، أمس الثلاثاء.وسجل "سون" الهدفين في الدقيقة 16 و44 من الشوط الأول في المباراة التي فاز فيها فريقه على فريق "ريد ستار بلغراد" بخمسة أهداف مقابل لا شيء، ضمن المجموعة الثانية في دوري أبطال أوربا، والتي أقيمت على ملعب "توتنهام هوتسبُر" في العاصمة البريطانية "لندن".وكان هدف "سون" الثاني في هذه المباراة هو الهدف رقم 121 في مسيرته الأوربية، وهو نفس المستوى القياسي من الأهداف التي تمكن لاعبون كوريون من إحرازها في أوربا، والذي حققه من قبل اللاعب الكوري الجنوبي "تشا بوم كون" قبل عقود من الزمن.وكان اللاعب "تشا" يلعب ضمن فريق "إينتراخت فرانكفورت" وفريق "باير ليفركوزن" في ألمانيا، فيما بين عاميْ 1979 و1988، حيث سجل 121 هدفا في 372 مباراة.