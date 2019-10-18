كوريا الجنوبية وروسيا تعقدان اجتماعات على مستوى اللجنة العسكرية المشتركة

Photo : YONHAP News

عقدت السلطات العسكرية من كوريا الجنوبية وروسيا محادثات اليوم الأربعاء في سيول لمناقشة سبل منع الاشتباكات العارضة في منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي الكوري، وإنشاء خط عسكري ساخن يسمح بتبادل معلومات الطيران بين السلطات ذات الصلة في البلدين.وتأتي هذه المحادثات بعد يوم من انتهاك ست طائرات حربية روسية لمنطقة تحديد هوية الدفاع الجوي الكوري.كما ناقش الجانبان محتويات وموعد توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بتبادل معلومات الطيران وإنشاء الخط العسكري الساخن.والجدير بالذكر أن وزارتي الدفاع في البلدين قد اتفقتا على إقامة خط ساخن عسكري بين قواتهما الجوية في شهر أغسطس من العام الماضي، واستكملتا المشاورات حول مسودة مذكرة التفاهم ذات الصلة في شهر نوفمبر من نفس العام.وقد انتهكت ست طائرات حربية روسية منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي الكوري أربع مرات أمس الثلاثاء. وردا على ذلك، قامت القوات الجوية الكورية بنشر عشر مقاتلات من طرازي "إف-15 كي" و"كي إف-16" حيث وجهت اتصالات تحذيرية للطائرات العسكرية الروسية.وسيستمر انعقاد المحادثات بين السلطات العسكرية للبلدين حتى يوم غد الخميس.