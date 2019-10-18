وزيرة التجارة الكورية تؤكد حساسية قطاع الزراعة الكوري

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التقت وزيرة التجارة الكورية "ليو ميونغ هي" بعدد من كبار المسؤولين الحكوميين الأمريكيين، بمن فيهم المفاوض التجاري الأمريكي ورئيس لجنة الاقتصاد الوطني للبيت الأبيض.وتقوم الوزيرة الكورية حاليا بزيارة إلى الولايات المتحدة لمناقشة مسألة حفاظ كوريا على مكانة الدول النامية في منظمة التجارة العالمية.وأبلغ المسؤولون الأمريكيون الوزيرة الكورية بأن تمتع الدول المتقدمة اقتصاديا مثل كوريا بمزايا الدول النامية لا يساعد في تقدم وإصلاح المنظمة الدولية. وفي ردها على ذلك، أكدت الوزيرة "ليو" على ضرورة الأخذ في الاعتبار حساسية القطاع الزراعي الكوري.وحول سؤال عن حقيقة تقدمها للجانب الأمريكي بطلب مهلة، اكتفت الوزيرة الكورية بالقول إنه لا يمكنها التخمين مسبقا بموعد وشكل القرار الذي سيتخذه الجانب الأمريكي.وفيما يتعلق بموقف الحكومة الكورية من مسألة الحفاظ على مكانة الدولة النامية، صرحت "ليو" بأن سيول بصدد دراسة المسالة حاليا، واضعة في الحسبان الظروف الاقتصادية الراهنة لكوريا وآثارها.وسبق للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أن أكد أنه على منظمة التجارة العالمية التعامل مع مسألة المزايا التي حققت بها تلك الدول التنمية الاقتصادية، مستغلة مكانتها ضمن الدول النامية. كما قال إن الولايات المتحدة ستوقف معاملة تلك الدول على أنها دول نامية، إذا لم تتخذ المنظمة الدولية إجراءات مناسبة في غضون 90 يوما أي حتى يوم الثالث والعشرين من هذا الشهر.