دعوة سويدية إلى استئناف مفاوضات العمل الكورية الشمالية والأمريكية

Photo : YONHAP News

صرح المبعوث الخاص لشبه الجزيرة الكورية في وزارة الخارجية السويدية "كنت هاشتيت" اليوم الأربعاء بأنه يخطط لإرسال دعوة إلى كوريا الشمالية والولايات المتحدة من أجل استئناف مفاوضات العمل بينهما في السويد.جاء ذلك في حوار صحفي أجراه في منزل السفير السويدي لدى سيول صباح اليوم.وفي رده على سؤال حول موعد إرسال الدعوة قال "هاشتيت" إنه يتوقع أن يتم ذلك في غضون أسابيع.وأضاف أن مفاوضات العمل بين الطرفين التي عقدت في السويد يوم 5 من هذا الشهر انتهت دون إحراز تقدم، إلا أنه لم يسمع عن قرار بوقف المفاوضات من قبل بيونغ يانغ أو واشنطن.وقال االمبعوث السويدي إن الفرصة لا تزال مفتوحة أمام المحادثات ، مؤكدا أن السويد ستستمر في لعب دورها المحفز للحوار.وذكر أنه لا يوافق على القول بإخفاق مفاوضات العمل الأخيرة، مشيرا إلى أن المفاوضات استمرت لفترة أطول مما كان متوقعا وأن مسؤولي الطرفين شاركوا فيها بصراحة وصدق.وقال إنه يحترم آراء البلدين حول موعد استئناف مفاوضات العمل إلا أنه أشار إلى أن هذه الفرصة التاريخية المهمة لن تدوم إلى الأبد ، مشددا على ضرورة الاخذ في الاعتبار جدول الأعمال السياسية للبلدين.ويفسر المحللون صدور هذه التصريحات باقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجري في شهر نوفمبر من العام القادم.