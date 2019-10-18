أول لقاء بين المفاوضين الكوري والأمريكي بشأن تقاسم تكاليف الدفاع الكورية الأمريكية

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التقى المفاوضان الكوري والأمريكي الخاصان بإبرام الاتفاقية الخاصة الحادية عشرة لتقاسم تكاليف الدفاع الكورية الأمريكية وجها لوجه في مدينة هونولولو بالولايات المتحدة يوم 22 من هذا الشهر بتوقيت الولايات المتحدة .ومن المعلوم أن الاتفاقية ذات الصلة ستدخل حيز التنفيذ بدءا من العام القادم.وأجرى المفاوض الكوري "جونغ أون بو" ونظيره الأمريكي "جايمس دهارت" أول لقاء بينهما خلال مأدبة عشاء، ليعقدا بدءا من صباح الثالث والعشرين من أكتوبر الجاري الجولة الثانية من المفاوضات على مدار يومين.ومن المتوقع أن يدخل فريقا البلدين في مرحلة شد وجذب حول حجم التكاليف التي سيتم تقاسمها بينهما، بدءا من هذا الاجتماع.وكان الطرفان قد اكتفيا بتبادل المواقف من المسألة في الجولة الأولى من المفاوضات التي عقدت في سيول الشهر الماضي.وتبين ان الجانب الأمريكي قد أكد على ضرورة الزيادة الكبيرة في حصة الجانب الكوري واقترح الحصة التي تريدها واشنطن بالرغم من أن المبلغ المطلوب ظل مجهولا.وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة ظلت تؤكد على أنها تنفق حوالي 6 تريليونات وون ، أي ما يعادل خمسة مليارات دولار سنويا على القوات الأمريكية المرابطة في كوريا، ولهذا فإن الجانب الأمريكي اقترح مبلغا قريبا من ذلك المبلغ.وردا على ذلك شرح الجانب الكوري أن كوريا تساهم على نحو كاف في تكاليف إقامة الجنود الأمريكيين في البلاد، وأكد على ضرورة التوزيع المنصف والمعقول لحصص الدفاع.ويقال إن الجانب الكوري يتحمل تريليونا و38.9 مليار وون من حصة توزيع تكاليف الدفاع هذا العام.وستنتهي صلاحية الاتفاقية العاشرة بحلول نهاية هذا العام، لذلك يتعين على الجانبين التوصل إلى اتفاقية جديدة في غضون هذا العام لتدخل حيز التنفيذ بدءا من العام القادم.