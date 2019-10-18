انتهاء المهلة الأمريكية بخصوص مكانة كوريا ضمن الدول النامية

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إن على كوريا التخلي عن مكانة الدولة النامية في قطاع الزراعة ضمن منظمة التجارة العالمية، محددا مهلة تنتهي يوم الثالث والعشرين من هذا الشهرللتخلي عن هذه المكانة.وفي ظل القلق والرفض من قبل المزارعين الكوريين، عقدت الحكومة الكورية حوارات متتالية دون تحقيق أي نتائج.وقال "كيم يونغ بوم" نائب الوزير الأول في وزارة الإستراتيجية والمالية "إننا وصلنا إلى موعد التفكير في إمكانية حفاظ كوريا على مزايا الدولة النامية في المفاوضات القادمة في إطارمنظمة التجارة العالمية"، وسط رفض من المزارعين لتلك التصريحات.وترى حكومة سيول أن التخلي عن وضع الدولة النامية لا يُحدث أي ضرر على سيرالمفاوضات القادمة، إلا أن المزارعين يرفضون هذا التحليل، مؤكدين على أن نسبة الاكتفاء من الحبوب الكورية لم تبلغ سوى 21 % وأن دخل المزارعين يراوح مكانه السابق مما يشير إلى أن كوريا لا تعد من بين الدول المتقدمة في مجال الزراعة.وطالبت مجموعات المزارعين الحكومة بتوفير وسائل الدعم بما فيها إدخال نظام العرض والطلب العام للمحاصيل الزراعية، وتوسيع صندوق التعاون .ومع اقتراب المهلة النهائية التي حددها الجانب الأمريكي، ستعقد الحكومة الكورية اجتماعا للوزراء ذوي الصلة يوم 25 من هذا الشهر من أجل اتخاذ آخر قرار بشأن الحفاظ على مكانة الدولة النامية.