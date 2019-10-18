محادثات قمة بين الرئيس الكوري والملك الإسباني

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يعقد الرئيس "مون جيه إين" اليوم الأربعاء محادثات قمة مع الملك الإسباني "فيليبي" السادس الذي يزور حاليا كوريا، بمقر الرئاسة الكورية بسيول.وتعد زيارة الملك الإسباني الأولى بعد مرور 23 عاما على زيارة أبيه الملك الحالي الملك"خوان كارلوس" الأول إلى كوريا في عام 1996.ومن المقرر أن يعرب الرئيس مون عن تقديره لقيادة الملك "فيليبي" السادس الذي يتمتع بثقة كبيرة لدى الشعب الإسباني، ويناقش معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية والثقافية.علاوة على ذلك، يخطط الرئيس "مون" لتبادل الآراء مع الملك الإسباني حول الأوضاع الإقليمية والتعاون الدولي، بما فيها جهود حكومة سيول لإرساء السلام في شبه الجزيرة الكورية.وبعد محادثات القمة ، سيعقد الرئيس "مون" مأدبة عشاء تكريما للملك الإسباني وزوجته.وشرحت "كو مين جونغ" الناطقة باسم مقر الرئاسة الكورية أن زيارة الملك "فيليبي" السادس وزوجته إلى كوريا قبل الاحتفال بالذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في العام القادم ستتيح فرصة تعميق علاقات الصداقة وتثبيت قاعدة تنمية العلاقات المستقبلية بين الجانبين.