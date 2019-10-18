زوجة وزير العدل السابق تمثل أمام المحكمة امتثالا لمذكرة الاعتقال

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مثلت زوجة وزير العدل السابق الأستاذة جونغ كيونغ شيم اليوم الأربعاء أمام محكمة سيول المركزية تنفيذا لمذكرة الاعتقال الصادرة بشأنها.وردا على أسئلة الصحفيين عن حقيقة شعورها قبل مثولها أمام المحكمة، اكتفت الأستاذة جونغ التي ظهرت لأول مرة بعد مرور شهرين على بدء التحقيق معها بالقول إنها ستمثل أمام المحكمة وستتعاون بإخلاص.ويذكر أن عدد التهم الموجهة إليها والتي تم تسجيلها في مذكرة الاعتقال قد بلغ 11 تهمة.وبخصوص الاشتباه بتزوير شهادة التقدير من جامعة "دونغ يانغ" واستخدامها في التحاق ابنتها بالدراسات العليا تم توجيه تهمة استخدام المذكرة المزيفة. وبالنسبة للاشتباه في التورط بصندوق أسهم خاصة، تم توجيه تهمة الاختلاس إليها. كما تم توجيه تهمتي التحريض على تزوير الأدلة والتحريض على إخفاءها.وقال محامو الأستاذة جونغ إن النيابة العامة وقعت في سوء فهم في تعاملها مع بعض الأشياء وأوضحوا أنهم سيقومون بتبرئة أعمالها بالشكل الكافي.ومن المتوقع أن تجري عملية شد وجذب بين النيابة العامة وفريق الدفاع بشأن الحالة الصحية للأستاذة جونغ.وتجدر الإشارة إلى أن فريق الدفاع دفع بوجود بعض أعراض مرضية تعاني منها الأستاذة جونغ بما فيها ورم دماغي واحتشاء بالدماغ. وتقدم ببيانات تصوير بالرنين المغناطيسي إلى النيابة العامة التي رأت بعد تحليل البيانات أن حالتها الصحية ليست خطيرة إلى درجة تمنع اعتقالها.ومن المتوقع أن يتم تحديد التوقيت الذي سيتم فيه اعتقالها.