احتجاز زوجة وزير العدل السابق

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أصدرت محكمة محلية مذكرة توقيف بحق "تشانغ كيونغ شيم"، زوجة وزير العدل السابق "تشو كوك"، في تهم تتعلق بقبول ابنتهما في كلية الطب وصندوق استثماري خاص.ووافقت محكمة منطقة سيول المركزية اليوم الخميس على طلب النيابة بإصدار أمر الاحتجاز، قائلة إن التهم لها ما يبررها، ومشيرة إلى احتمالية محاولة "تشانغ" تدمير الأدلة.وقد وجهت إلى "تشونغ" أحد عشر تهمة، بما في ذلك عرقلة العدالة واستخدام الوثائق المزورة.وتزعم تحقيقات النيابة أن "تشانغ"، الأستاذة في جامعة "دونغ يانغ"، قدمت شهادة مزورة باسم رئيس الجامعة إلى عدد من كليات الطب للمساعدة في قبول ابنتها.كما تواجه "تشونغ" تهم الاختلاس أيضًا، وانتهاك قوانين سوق رأس المال، وإخفاء العائدات المتعلقة باستثمارات العائلة في أحد صناديق الأسهم الاستثمارية الخاصة.كما تعتقد النيابة أن الوزير السابق كان متورطًا أيضًا في بعض الاتهامات، ومن المتوقع أن يتم استدعاؤه للتحقيق قبل انتهاء فترة احتجاز "تشونغ" التي تبلغ 20 يومًا.