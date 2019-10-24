اجتماع بين رئيس الوزراء الكوري والياباني

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من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "لي ناك يون" مع رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي" في الساعة 11 صباح اليوم الخميس، في منزل "آبي" في طوكيو.وقال مكتب رئيس الوزراء في كوريا الجنوبية إن الاجتماع سيستمر لمدة 10 دقائق.وسوف يسلم "لي" خطابًا من الرئيس "مون جيه إين" في الاجتماع، الذي سيكون أعلى الاجتماعات رفيعة المستوى منذ حكم المحكمة العليا في كوريا الجنوبية في قضايا العمل القسري لصالح الضحايا الكوريين الجنوبيين.ولم يتم الكشف بعد عن محتوى الرسالة، ولكن من المتوقع أن تشتمل على التأكيد على الحاجة إلى الحوار والتعاون بين سيول وطوكيو.وفي الاجتماع، يعتزم "لي" نقل نية سيول لتحسين العلاقات مع اليابان، وتقديم التهاني بمناسبة تنصيب الإمبراطور الياباني الجديد "ناروهيتو".وسوف يعود "لي" إلى الوطن بعد ظهر اليوم الخميس، بعد مأدبة غداء مع حوالي 10 من قادة الأعمال اليابانيين.