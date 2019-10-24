واشنطن تدعم بقوة مخاوف كوريا الجنوبية من الاستفزازات الجوية لروسيا

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ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء أن الولايات المتحدة "تدعم بقوة" مخاوف كوريا الجنوبية من العمليات الجوية الاستفزازية الأخيرة للطائرات الروسية.وفيما يتعلق بدخول الطائرات الحربية الروسية إلى منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية في وقت سابق من يوم الثلاثاء، قالت الوزارة إن الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع كوريا الجنوبية بشأن هذا الحادث.وقال البيان إن الولايات المتحدة ستواصل مراقبة الوضع ومنع المزيد من المحاولات الروسية لزعزعة الاستقرار في المنطقة، مضيفًا أن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن حلفائها ثابت.كما أصدرت الولايات المتحدة بيانًا مشابهًا أعربت فيه عن دعمها لكوريا الجنوبية وكذلك اليابان، بعد الغارات الجوية التي قامت بها طائرات حربية روسية وصينية.ووفقًا لرئاسة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، فقد دخلت ست طائرات حربية روسية إلى منطقة تحديد الهوية الدفاعية الجوية يوم الثلاثاء الماضي عدة مرات، فوق المياه المحيطة بشبه الجزيرة الكورية، مما دفع سلاح الجو الكوري الجنوبي إلى تعبئة الطائرات المقاتلة لطردها.