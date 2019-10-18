بيونغ يانغ تتطلع إلى تصرف حكيم من الولايات المتحدة قبل نهاية العام

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قال مستشار في وزارة الخارجية في كوريا الجنوبية اليوم الخميس إن بلاده تنتظر لترى كيف ستتصرف الولايات المتحدة "بحكمة" قبل نهاية العام، فيما يتعلق بالمفاوضات النووية.وجاءت هذه التصريحات في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية منسوبًا إلى "كيم كاي كوان"، كبير المبعوثين النوويين السابقين لبيونغ يانغ.وقال المستشار إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بينهما علاقة جيدة، مشيرًا إلى تصريحات "ترامب" الأخيرة حول الاحترام المتبادل بين الزعيمين، وأشار أيضًا إلى أن "كيم" ذكر قبل أيام أن علاقته مع الرئيس الأمريكي "علاقة خاصة".وأعرب عن أمله في أن تقوم الدولتان، بناءً على هذه العلاقات الوثيقة، بإزالة جميع العقبات وإيجاد زخم لدفع العلاقات الثنائية نحو اتجاه أفضل.ومع ذلك، فقد أضاف البيان أن الأوساط السياسية في واشنطن، خلافًا للرئيس "ترامب"، معادية لبيونغ يانغ بدون سبب، ووصفهم بأنهم عالقون في عقلية الحرب الباردة والتحامل الأيديولوجي.