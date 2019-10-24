العثور على فيروس حمى الخنازير الأفريقية في جثتين من الخنازير البرية

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أكدت كوريا الجنوبية أنه تم العثور على جثتين لخنازير برية مصابة بحمى الخنازير الأفريقية بالقرب من الحدود بين الكوريتين، مما يرفع عدد حالات الإصابة بالمرض في الخنازير البرية إلى 14 حالة.وقال المعهد القومي للبحوث البيئية التابع لوزارة البيئة اليوم الخميس إنه تم العثور على الجثتين أمس في "باجو" بمقاطعة كيونغي، في منطقة تقع بين المنطقة منزوعة السلاح وخط السيطرة المدنية.وقد تم الإبلاغ عن حالة مماثلة في "باجو" يوم الأربعاء الماضي.وقال مسؤول بالمعهد إنه تم العثور على آخر حالتين على بعد حوالي كيلو متر واحد من مكان العثور على الحالة السابقة، مضيفًا أنه سيتم تثبيت الأسوار في المنطقة في أقرب وقت ممكن.