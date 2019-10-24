الاقتصاد الكوري ينمو بنسبة 0.4% فقط في الربع الثالث

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استمرت الوتيرة البطيئة لنمو الاقتصاد الكوري الجنوبي في الربع الثالث، مما يعوق فرص تحقيق نسبة 2% للنمو في هذا العام.ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا اليوم الخميس، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد بنسبة 0.4% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.ومقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، حقق الاقتصاد نموًّا بنسبة 2% في الربع الثالث.وقد ارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة عُشر بالمائة في الفترة المذكورة، بينما ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 1.2% على أساس ربع سنوي.وتراجعت الاستثمارات في مجال البناء بنسبة 5.2%، وارتفع الاستثمار في المنشآت بنسبة 0.5% في الربع الثالث.وزادت الصادرات بنسبة 4.1%، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 0.9% على أساس ربع سنوي.وقد فشل الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث في تلبية توقعات السوق، والتي كانت تتراوح بين 0.5% و0.6%.