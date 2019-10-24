تعزيز إجراءات التأمين للدبلوماسيين الأجانب بعد واقعة مقر السفير الأمريكي

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أعلنت الشرطة في كوريا الجنوبية عن تدابير لتعزيز إجراءات الأمن والتأمين في مساكن الدبلوماسيين الأجانب، بعد حادثة التسلل إلى مقر إقامة سفير الولايات المتحدة من قبل طلاب جامعيين.وحذرت وكالة الشرطة في العاصمة سيول من أن أي شخص سيتعدى حدوده أو يشكل تهديدًا للدبلوماسيين سيتم احتجازه على الفور.كما سيتم تزويد ضباط الشرطة المكلفين بالحماية بالهراوات ورشاشات الغاز، وسيتم أيضًا تركيب كاميرات المراقبة وأنظمة الإنذار في المنطقة المجاورة.وفي يوم الجمعة الماضي، اقتحم أكثر من 10 أعضاء من مجموعة طلابية جامعية تقدمية مقر إقامة السفير الأمريكي "هاري هاريس" باستخدام سلم، احتجاجًا على مطالبة واشنطن لسيول بزيادة حصتها من التكاليف الدفاعية، وقد أصدرت محكمة محلية مذكرة توقيف لأربعة من المتظاهرين.