المبعوثان النوويان لكوريا الجنوبية والسويد يناقشون القضايا الكورية الشمالية

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ناقش المبعوثان النوويان لكوريا الجنوبية والسويد مفاوضات نزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وقد وجه "لي دون هون"، الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية، الشكر إلى ستوكهلوم لدورها البناء في القضايا المتعلقة بالمنطقة، في اجتماعه مع المبعوث السويدي الخاص بشبه الجزيرة الكورية "كينت هارستيدت".كما دعا إلى استمرار التعاون بين كوريا الجنوبية والسويد لإحراز تقدم عملي في الجهود المبذولة لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل وإقامة السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.وأعرب هارستيدت عن تقديره لتقييم سيول، ووعد بمواصلة الاتصالات والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، من أجل دفع المحادثات بين واشنطن وبيونغ يانغ.