الرئيس مون يأمل في تفعيل تبادل المحتويات الثقافية بين كوريا ودول جنوب شرق آسيا

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صرح الرئيس "مون جيه إين" اليوم الخميس بأنه يأمل في أن يتم تفعيل تبادل الموارد الثقافية والتقنيات المتوفرة بين كوريا ودول جنوب شرق آسيا من أجل حماية المحتويات التراثية البشرية القيمة.وقال الرئيس "مون" في كلمة ألقاها بالنيابة عنه "كيم يون ميونغ" مساعد الرئيس للشؤون الاجتماعية في مؤتمر وزراء الثقافة لكوريا ودول جنوب شرق آسيا لعام 2019 الذي عقد في دار ثقافة آسيا الوطنية بمدينة "كوانغ جو" اليوم الخميس إنه يأمل بأن يتيح هذا المؤتمر فرصة تفعيل الأعمال الإبداعية المشتركة بين فناني الجانبين وتعزيز التبادل والتعاون بين مراكزهما الثقافية والفنية.كما أشار إلى أن كوريا التي تحمل مشاعر المحبة والمهتمة بعمق بدول آسيان، تعمل على تنفيذ سياسة الجنوب الجديد، حيث افتتحت دارا لثقافة آسيا في مدينة "بوسان" الكورية في عام 2017 من أجل تقديم ثقافات هذه الدول إلى المواطنين الكوريين.وأضاف أن المواهب الثقافية والفنية من الجانبين والطلاب الدارسين في الكلية الشاملة للفنون والمستفيدين من منح دراسية كورية، سيثرون ثقافات دولهم بشكل أكبر.ويأتي مؤتمر وزراء الثقافة لكوريا ودول جنوب شرق آسيا تحضيرا للقمة الخاصة بين كوريا ودول آسيان التي ستعقد خلال يومي 25 و26 من الشهر القادم في مدينة "بوسان".ومن المتوقع أن يتم في تلك القمة تناول سبل التبادل والتعاون في مجالات الثقافة والفن والسياحة بين الطرفين.