بلدية سيول تقدم مكافآت إلى 100 ألف شاب خلال 3 سنوات

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قررت بلدية سيول تقديم ما يسمى بمكافآت الشباب، ليستفيد منها 100 ألف شاب خلال السنوات الثلاث القادمة.وتجدر الإشارة إلى أن بلدية سيول شرعت في تقديم هذا النوع من المكافآت إلى الشباب قبل 4 سنوات.وتولي البلدية اهتماما عاليا بنظام المكافآت، مشيرة إلى ارتفاع درجة الرضا لدى المشاركين من الشباب ممن تلقوا خمسمائة ألف وون شهريا لمدة 6 أشهر.وقد تمكن فعلا حوالي نصف المشاركين في الدخول بنجاح إلى المجتمع من خلال الحصول على فرص العمل أو إنشاء المشاريع.واعتمادا على هذا التقدير، قررت بلدية سيول توسيع نطاق هذا الدعم من 7 آلاف شاب سنويا في الوقت الحالي ليصل إلى 100 ألف شاب سنويا.وشرح عمدة سيول "بارك وون سون" أن هذا النظام سيُطبق على كل الشباب الذي يسعى إلى الحصول على فرص عمل.بالإضافة إلى ذلك، تخطط بلدية سيول لتقديم 200 ألف وون شهريا وعلى مدار 10 أشهر إلى الشباب بدءا من العام القادم، وقررت تنفيذ هذا النظام على 5 آلاف شاب في العام القادم وزيادة عددهم ليبلغ 20 ألف شاب بعد عامين.وفي هذا السياق، تخطط بلدية سيول لضخ 500 مليار وون خلال السنوات الثلاث المقبلة في دعم الشباب الراغبين في بدء الأنشطة الاقتصادية.