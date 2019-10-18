ردود فعل متضاربة بين المعسكرين الحاكم والمعارض على اعتقال الأستاذة تشونغ

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تضاربت ردود الفعل الصادرة عن المعسكرين الحاكم والمعارض من الأحزاب السياسية على خلفية اعتقال الأستاذة "تشونغ كيونغ شيم" زوجة وزير العدل السابق "تشو كوك" .ولم يصدر الحزب الديمقراطي الحاكم أي تعليق على هذا الخبر، واكتفي بالقول إنه يحترم قرار المحكمة.وأضاف أنه يتطلع إلى الكشف عن الحقائق عبر الإجراءات القضائية، مؤكدا أنه سيمضي في إصلاح النيابة العامة دون تغير في موقفه .في المقابل، قال حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي إن القرار مثل نتيجة لا مفر منها، بينما طلب حزب الإصلاح المستقبلي المعارض الصغير عدم التأخير في استدعاء الوزير السابق "تشو" للتحقيق معه.كما حث الرئيس "مون جيه إين" على الاعتذار أمام الشعب على تقسيم الآراء الوطنية بسبب التعيين الخاطئ.أما حزب العدالة المعارض الصغير، فقد قال إنه يحترم قرار المحكمة ، مشييرا إلى أن القرار ليس نهائيا.وأضاف أن على البرلمان القيام بالإصلاحات ورعاية معيشة الشعب.