وزيرة الخارجية الكورية تلمح إلى تضييق الفجوة بين كوريا واليابان

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قالت وزيرة الخارجية الكورية "كانغ كيونغ هوا" اليوم الخميس في معرض حديثها عن الصراعات الكورية اليابانية الراهنة إنها تعتقد أن التفاهم بين الطرفين قد زاد عمقا، مشيرة إلى تضييق الفجوة بين البلدين.جاءت تصريحات الوزيرة في لقاء صحفي أجرته بمقر وزارة الخارجية بسيول.وفي رد على سؤال حول ماهية الجانب الملموس الذي تم من خلاله تضييق الفجوة بين الطرفين، اكتفت الوزيرة بالقول إنها ستكشف عنه حال توفر الظروف المناسبة لذلك.ويرى المراقبون أن البلدين قد ناقشا بالفعل سبل تسوية الصراعات الناتجة عن قرار المحكمة الكورية القاضي بالتعويضات عن العمالة القسرية زمن الحرب العالمية الثانية.وفي ما يتعلق باتفاقية حماية المعلومات العسكرية الكورية اليابانية التي ستنتهي صلاحيتها يوم الثالث والعشرين من الشهر القادم، أشارت الوزيرة الكورية إلى أن المسألة نشأت نتيجة الإجراءات اليابانية غير العادلة والمفروضة على الصادرات اليابانية إلى كوريا، وأوضحت أن هذه المسألة ليست ضمن مواضيع التفاوض بين البلدين في الوقت الحاضر.