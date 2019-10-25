وزيرة خارجية سيول: العقوبات الدولية لا تشمل رحلات الكوريين الجنوبيين إلى كوم كانغ

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قالت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية إن رحلات الأفراد إلى كوريا الشمالية، بما في ذلك الكوريون الجنوبيون، لا تخضع لعقوبات الأمم المتحدة على النظام.وكانت "كانغ كيونغ هوا" تجيب عن أسئلة الصحفيين أمس الخميس، حول تصريحات الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بأن بلاده سترحب بأي زائر كوري جنوبي إلى منتجع جبل "كوم كانغ" في الشمال.وقالت "كانغ" إن سيول لا تحتاج إلى الحصول على موافقة من المجتمع الدولي لإرسال السياح إلى الشمال، وأضافت أن الأمر متروك لوزارة التوحيد الكورية الجنوبية لاتخاذ القرار.لكنها أشارت إلى أن تلك الخطوة ليست مرجحة دون استجابة بيونغ يانغ لدعوة سيول إلى اتخاذ تدابير مضادة، لمنع تكرار حادث مقتل سائحة كورية جنوبية بالرصاص في المنتجع في عام 2008، مما دفع الجنوب إلى تعليق البرنامج السياحي.وقالت الوزيرة إن موقف سيول لم يتغير، وأنه لكي يتم استئناف الرحلات فينبغي على كوريا الشمالية التحقيق في الحادث، والتعهد بمنع تكرار الحوادث المماثلة، ووضع تدابير لضمان سلامة السياح.