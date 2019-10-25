سيول تؤكد أن باب المحادثات بين الكوريتين لا يزال مفتوحًا

Photo : KBS News

قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إن باب المحادثات بين الكوريتين ما زال مفتوحًا.وصرح بذلك مسؤول رئاسي كبير أمس الخميس، ردًّا على سؤال لأحد المراسلين حول قيام بيونغ يانغ بفتح الباب أمام المحادثات مع واشنطن، ولكن يبدو أنها أغلقته أمام الحوار مع سيول.واعترف المسؤول الرئاسي بأنه ليس من السهل تجاوز العقبات في العلاقات بين الكوريتين، لكنه ذكَّر المراسلين بأن سيول أكدت منذ البداية أنَّ العلاقات الثنائية ستشكل تحديًا، وأشار إلى أن الوضع الحالي ليس خارجًا عن المألوف.وحول الطريقة التي ستتم بها المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة والشمال، رفض المسؤول التعليق واكتفى بالقول بأن كل شيء ما زال "جاريًا".وفي وقت سابق من اليوم، أكد مستشار في وزارة الخارجية الكورية الشمالية "كيم كاي كوان" على العلاقات الطيبة بين زعيمي الولايات المتحدة والشمال، معربًا عن أمله في أن يتخلص البلدان من العقبات ويعززان العلاقات الثنائية، ونقلت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية عن "كيم" قوله إنه "حيثما توجد إرادة فهناك طريق".