رئيس الوزراء الكوري يتوقع أن يكتسب الحوار بين سيول وطوكيو زخمًا وسرعة

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أعرب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "لي ناك يون" عن تفاؤله بعد محادثاته مع رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي".وقيَّم اجتماع أمس الخميس في طوكيو بأنه "إضفاء طابع رسمي" على الحوار غير الرسمي والمتقطع الذي جرى بين الجانبين حتى الآن.وفي حديثه إلى المراسلين الكوريين الجنوبيين، قال "لي" إنه يأمل أيضًا أن تبدأ المحادثات الثنائية في التعافي بدءًا من الآن.وقد عقد رئيسا الوزراء اجتماعًا مدته 21 دقيقة في مكتب آبي، واتفقا على الحاجة إلى تحسين التواصل، وأكدا على أن العلاقات الثنائية المتوترة لا يمكن تركها دون تدخل.