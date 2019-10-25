ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في كوريا الجنوبية للشهر الثاني

Photo : YONHAP News

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في شهر أكتوبر.ووفقًا لبنك كوريا اليوم الجمعة، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك ليسجل 98.6 نقطة هذا الشهر، بارتفاع مقداره 1.7 نقطة عن الشهر السابق.وتشير القراءة دون المستوى 100 إلى أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وقد ظل المؤشر يتراجع لمدة 4 أشهر متتالية، وانخفض إلى 92.5 نقطة في أغسطس قبل أن ينتعش في الشهر التالي.وقدر بنك كوريا أن معنويات المستهلكين السلبية قد خفت حدتها بسبب التقدم الذي تم إحرازه في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وارتفاع أسعار الأسهم، والتحسن في المؤشرات الاقتصادية.