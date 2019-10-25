مسؤول أمريكي رفيع المستوى يزور كوريا الجنوبية في نوفمبر

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من المقرر أن يزور مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية كوريا الجنوبية مطلع الشهر المقبل، كجزء من رحلة إلى ست دول آسيا.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الخميس في بيان إخباري إن "ديفيد ستيلويل" مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ سيزور اليابان وميانمار وماليزيا وتايلاند وكوريا الجنوبية والصين، من الخميس إلى السابع من نوفمبر.وسيبدأ المسؤول الأمريكي جولته بزيارة تستغرق 3 أيام في اليابان، سيلتقي خلالها بمسؤولي الخارجية والدفاع.وتسترعي جولته في اليابان الانتباه لأنها تأتي في أعقاب اجتماع رئيس الوزراء الكوري الجنوبي "لي ناك يون" مع رئيس الوزراء الياباني "شينزو آبي"، حيث اتفقا على ضرورة تحسين العلاقات الثنائية المتوترة.ومن المقرر أن يزور "ستيلويل" تايلاند أيضًا في الفترة من الأول إلى الخامس من نوفمبر، لحضور القمة الخامسة والثلاثين بين الولايات المتحدة ورابطة "الآسيان"، وقمة شرق آسيا ومنتدى الأعمال الهندي والمحيط الهادئ.ثم سيزور سيول في الخامس من نوفمبر، للقاء كبار المسؤولين في المكتب الرئاسي ووزارة الخارجية، لمناقشة سبل تعميق التحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وتعزيز التعاون الثنائي في منطقة الهند والمحيط الهادئ.