وزيرة خارجية كوريا الجنوبية تلتقي المبعوث السويدي لمناقشة قضايا كوريا الشمالية

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التقت وزيرة الخارجية "كانغ كيونغ هوا" مع المبعوث السويدي الخاص لشؤون شبه الجزيرة الكورية في سيول أمس الخميس، لمناقشة قضايا كوريا الشمالية.وقالت وزارة الخارجية إنه خلال زيارة المجاملة التي قام بها "كينت هارستيد"، أشارت "كانغ" إلى دور السويد في عملية الحوار مع كوريا الشمالية، بما في ذلك استضافة المحادثات النووية على مستوى العمل بين واشنطن وبيونغ يانغ في وقت سابق من هذا الشهر.وقالت الوزارة إن المبعوث السويدي أعرب عن دعمه لجهود سيول لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل وإقامة السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.وقال "هارستيد" أيضًا إن بلاده ستواصل تقديم "إسهامات بناءة" استنادًا إلى التعاون الوثيق مع كوريا الجنوبية.وأكد المسؤولان من جديد أن التعاون بين البلدين يتزايد ويتعمق في مجالات متنوعة، بما في ذلك القضية النووية لكوريا الشمالية.وكان المبعوث السويدي يزور سيول للقاء كبار المسؤولين والخبراء الكوريين الجنوبيين لإجراء محادثات تتعلق بجهود السلام في شبه الجزيرة.