كوريا الجنوبية تقرر التخلي عن وضعها كدولة نامية في منظمة التجارة العالمية

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قالت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إنها قررت التخلي عن وضعها كدولة نامية في منظمة التجارة العالمية.وقد تم اتخاذ القرار في اجتماع لوزراء الاقتصاد في المجمع الحكومي في سيول.وقالت الحكومة إنها ستحتفظ بحقوقها وتمارسها للتفاوض المرن من أجل حماية العناصر ذات الحساسية، مثل الأرز، في القطاع الزراعي للبلاد.كما قالت إن البلاد ستحتفظ بوضعها الحالي كدولة نامية حتى يتم التوصل إلى اتفاق جديد، والذي سيستغرق وقتًا كبيرًا، وبالتالي سيسمح لسيول بالتجهيز لأي تغييرات.يأتي هذا الإعلان بعد أن هدد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بحذف وضع الدول النامية عن بعض الدول تعسفيًا إذا فشلت منظمة التجارة العالمية في إحراز تقدم كبير بحلول منتصف أكتوبر.وقد حافظت كوريا الجنوبية على وضعها كدولة نامية منذ 1995، لحماية قطاعها الزراعي.