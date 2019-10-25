الزعيم الكوري الشمالي يتفقد منتجعًا صحيًّا في غرب البلاد

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أفادت التقارير بأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون تفقد منتجعًا صحيًّا قيد الإنشاء في غرب البلاد، معربًا عن "ارتياحه الكبير" للمرافق والمنشآت هناك.وذكرت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية اليوم الجمعة أن "كيم" زار منتجع "يانغ دوك" في مقاطعة جنوب "بيونغ آن".وخلال زيارته، ذكر "كيم" أن "يانغ دوك" في "مناقضة صارخة" للوضع في جبل "كوم كانغ" على الساحل الشرقي، الذي زاره قبل بضعة أيام وأمر بإزالة وهدم جميع المنشآت الكورية الجنوبية.وذكر "كيم" أن الفارق يبين الاختلافات الجوهرية بين بنية الشركات الرأسمالية التي تستهدف جني الأرباح وبين المباني المشيدة بإحكام.وتشير جولات "كيم" الأخيرة في مناطق المنتجعات السياحية إلى رغبته في تطوير صناعة السياحة في كوريا الشمالية وجذب الاستثمارات الأجنبية.