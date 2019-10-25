معدلات تأييد الرئيس مون جيه إين ترتفع بعد تسجيل أقل مستوياتها

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شهدت معدلات تأييد الرئيس الكوري "مون جيه إين" ارتفاعا بعد أن سجلت أقل مستوياتها.وطبقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من يوم الثاني والعشرين وحتى الرابع والعشرين على 1001 من المواطنين البالغين، بلغت معدلات تأييد الرئيس "مون" 41%، بزيادة قدرها 2% مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما بلغت معدلات المعارضة 50%، بانخفاض نسبته 3% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن معدلات تأييد الحزب الديمقراطي الحاكم بلغت 37%، وتلاها كل من حزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي ب26%، وحزب العدل ب7%، وحزب الإصلاح المستقبلي ب5%، وحزب السلام الديمقراطي ب1%.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.