سيول تشير إلى ظلم القيود التجارية اليابانية في ترتيبات فاسينار

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أكدت الحكومة الكورية مجددا ظلم القيود التجارية التي فرضتها اليابان على تصدير بعض منتجاتها إلى كوريا الجنوبية.وذكرت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة اليوم الجمعة أن وفدا كوريا يتكون من مسؤولي وزارتي الصناعة والخارجية شارك في المؤتمر الخريفي لمجموعة العمل العامة التابعة لاتفاقية "ترتيبات فاسينار"، والذي عقد يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من شهر أكتوبر الجاري في فيينا.وقد أجرى الوفد الكوري مباحثات ثنائية مع عدد من الدول الأعضاء في اتفاقية "ترتيبات فاسينار" المشاركة في مؤتمر فيينا، حيث أكد أن القيود التجارية اليابانية ضد كوريا تخالف اللوائح الأساسية لاتفاقية "ترتيبات فاسينار" التي تنص على أن القيود التجارية يجب ألا تؤثر سلبا على عمليات التداول المدني.وأكد الوفد الكوري أن القيود التي فرضتها اليابان على تصدير 3 مواد مستخدمة في إنتاج أشباه الموصلات وشاشات العرض لكوريا الجنوبية تعد انتهاكا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية قد رفعت دعواها القضائية بهذا الشأن إلى المنظمة في شهر سبتمبر الماضي.وكانت وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية قد قدمت شرحا مماثلا في اجتماعات مجموعة الخبراء لاتفاقية "ترتيبات فاسينار" التي عقدت في فيينا أيضا خلال الفترة من يوم الثالث والعشرين وحتى السابع والعشرين من شهر سبتمبر الماضي.والجدير بالذكر أن اتفاقية "ترتيبات فاسينار" قد تم إنشاؤها عام 1996 كنظام طوعي متعدد الأطراف، يهدف إلى كبح النقل غير المشروع للأسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيات الحساسة ذات الاستخدام المزدوج.