سيول تتلقى رسالة من بيونغ يانغ بشأن إزالة منشآت جبل كوم كانغ الكورية الجنوبية

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قال نائب البرلمان "يون سانغ هيون" رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الدبلوماسية والوحدوية إن وزارة التوحيد الوطني تلقت رسالة من بيونغ يانغ طلبت فيها إجراء مباحثات حول إزالة المنشآت الكورية الجنوبية في منتجع جبل كوم كانغ بكوريا الشمالية.جاء ذلك بعد استماع النائب "يون" إلى تقرير قدمه له وزير التوحيد الوطني "كيم يون تشول" حيث أضاف أن الوزير "كيم" قال إنه تم تسلم هذه الرسالة عن طريق مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين الموجود في مدينة كيسونغ بكوريا الشمالية.وطبقا لتقرير نشرته صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة باسم حزب العمال في كوريا الشمالية يوم الأربعاء الماضي، أمر الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بإزالة المنشآت السياحية الكورية الجنوبية في جبل كوم كانغ في أثناء زيارته التفقدية للمنتجع.وقال النائب "يون" إن حكومة سيول أصبحت قلقة من احتمال أن تتخذ بيونغ يانغ إجراءات مماثلة لمجمع كيسونغ الصناعي، مشيرا إلى أن الوزير "كيم" قد أكد أن الحكومة الكورية الجنوبية ستبذل جهودها كي لا يحدث ذلك.