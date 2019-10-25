الجولة الثانية من مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع الكورية الأمريكية

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اختتمت اليوم الجمعة في جزيرة هاواي الأمريكية الجولة الثانية من مفاوضات تقاسم تكاليف الدفاع بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بعد يومين من انطلاقها.وتبادل فيها الجانبان الكوري والأمريكي الآراء حول المبلغ الذي يجب على كوريا الجنوبية أن تدفعه مقابل نشر الجنود الأمريكيين على أراضيها.وأكد الجانب الكوري على ضرورة أن يتم تحديد المبلغ على مستوى معقول ونزيه، مشيرا إلى أن تكاليف الدفاع التي تتحملها سيول لهذا العام تبلغ تريليونا و38.9 مليار وون.في المقابل، ادعى الجانب الأمريكي أن إجمالي تكاليف الدفاع المباشرة وغير المباشرة لوجود القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية يبلغ 6 تريليونات وون، أي ما يعادل حوالي 5 مليارات دولار سنويا، مطالبا الجانب الكوري بزيادة كبيرة في حصته من تكاليف الدفاع.وطالب الجانب الأمريكي أيضا كوريا الجنوبية بتحمل التكاليف اللازمة لنشر الأصول الإستراتيجية الأمريكية على أراضيها.وأكد الحانب الكوري من جهته مجددا موقفه الرافض للزيادة المفرطة في حصته للدفاع.وستنتهي صلاحية الاتفاقية العاشرة بحلول نهاية هذا العام، ولذلك يتعين على سيول وواشنطن التوصل إلى اتفاقية جديدة في غضون هذا العام ، لتدخل الجديدة حيز التنفيذ بدءا من العام القادم.