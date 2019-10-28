الكوريتان تتنافسان في تصفيات أولمبية لكرة القدم للسيدات في جيجو

من المنتظر أن يواجه منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم للسيدات نظيره الكوري الشمالي في مباراة ستقام في العام القادم ضمن تصفيات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2020، في جزيرة جيجو الكورية الجنوبية.وقالت حكومة إقليم "جيجو" أمس الأحد إن المبارة ستقام ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمسابقة كرة القدم للسيدات في أولمبياد طوكيو 2020، حيث تم وضع الكوريتين في المجموعة الأولى، إلى جانب فيتنام وميانمار.وستقام مباريات الجولة الثالثة في جزيرة جيجو في الفترة من 3 إلى 9 فبراير من العام القادم، حيث يواجه المنتخب الوطني الكوري الجنوبي لكرة القدم نظيره الكوري الشمالي يوم 9 فبراير، بعد أن يلعب مباراتين ضد كل من فيتنام، يوم 3 فبراير، وميانمار يوم 6 فبراير.وتضم المجموعة الثانية التي تستضيفها الصين، كلا من أستراليا وتايلاند وتايوان.وسوف يتأهل الفريقان الأول والثاني من كل مجموعة من خلال التصفيات النهائية في الفترة من 6 إلى 11 مارس، للمشاركة في منافسات البطولة الأولمبية التي ستضم 12 دولة.