النيابة العامة تستجوب زوجة وزير العدل السابق للمرة الثانية

Photo : YONHAP News

استجوب وكلاء النيابة العامة أمس الأحد "تشونغ كيونغ شيم" زوجة وزير العدل السابق "تشو كوك" للمرة الثانية منذ اعتقالها يوم الخميس الماضي. وبدأ مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية في استجواب "تشونغ" من الساعة العاشرة من صباح الأحد لتحديد ما إذا كانت "تشونغ" على علم أو شاركت في استثمارات غير قانونية ضمن صندوق أسهم خاصة.ويشتبه الادعاء أيضًا في أن "تشونغ" استخدمت معلومات مسربة من أجل شراء أسهم بقيمة 600 مليون وون، تحت اسم مستعار، من شركة "دبليو إف إم" للبطاريات، وذلك بأقل من أسعار السوق، في أوائل عام 2018، عندما كان زوجها "تشو كوك" يعمل كمساعد للرئيس.وقد حصل المدعون العامون على أدلة ظرفية تفيد بأنه تم تحويل ملايين الوونات من حساب "تشو كوك" المصرفي إلى حساب زوجته في اليوم الذي اشترت فيه أسهم شركة "دبليو إف إم".ومن المتوقع أن يستدعي الادعاء الوزير السابق "تشو" خلال هذا الأسبوع لاستجوابه بشأن تورطه المحتمل في الاتهامات الموجهة لزوجته.