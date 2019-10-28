زلزال بقوة 3,4 درجة يضرب منطقة تشانغ نيونغ

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ضرب زلزال بلغت قوته 3,4 درجة بمقياس ريختر المنطقة الجنوبية من كوريا الجنوبية أمس الأحد. وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الكورية أن الزلزال وقع في الساعة 3:37 من بعد ظهر الأحد في موقع يبعد 15 كيلومترا إلى الجنوب في مدينة "تشانغ نيونغ" التي تقع في مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ"، وعلى بُعد 350 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من العاصمة سيول.وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن عمق مركز الزلزال كان على بعد 11 كيلومترا، مشيرة إلى أنه لم يكن قويا بما فيه الكفاية ليتسبب في أي أضرار، رغم أن العديد من الناس قد شعروا به في تلك المنطقة.ومن ناحية أخرى، قالت سلطات الإنقاذ إنها تلقت تقارير من أشخاص شعروا بالزلزال في "تشانغ نيونغ" و"تشانغ وان" و"كُم هيه" و"كو جيه" و"ها مان"، ولكن لم ترد أي تقارير عن وقوع أضرار.ويعد زلزال الأحد هو ثامن أقوى زلزال يضرب شبه الجزيرة الكورية حتى الآن خلال عام 2019. وقد بلغت قوة أقوى زلزال هذا العام 4,3 درجة، وضرب منطقة الساحل الشرقي لمقاطعة "كانغ وان" يوم 19 أبريل، بينما كان الزلزال الذي بلغت قوته 3,9 درجة، وضرب مدينة "سانغ جو" بمقاطعة شمال "كيونغ سانغ" يوم 21 يوليو، هو أقوى زلزال داخلي هذا العام.