وضع أسوار من الغرب إلى الشرق لمنع انتشار حمى الخنازير الأفريقية

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قررت الحكومة الكورية الجنوبية وضع أسوار في كامل المنطقة الشمالية من البلاد، من الغرب إلى الشرق، لمنع انتشار مرض حمى الخنازير الأفريقية، عبر الخنازير البرية التي تجول في تلك المنطقة.وأعلنت سلطات الحجر الصحي أمس الأحد أنها ستبني أسوارا من مدينة "باجو" الحدودية الغربية فى مقاطعة "كيونغ كي" وحتى "كو سونغ" بمقاطعة "كانغ وان" على الساحل الشرقى، كما قررت السلطات أيضًا توسيع المناطق التي يُسمح فيها بصيد الخنازير البرية، وذلك ضمن التدابير الهادفة لمنع انتشار المرض.وتأتي هذه القرارات بعد أن تأكدت سلسلة من حالات الإصابة بمرض حمى الخنازير الأفريقية بين الخنازير البرية بالقرب من الحدود بين الكوريتين.ويذكر أن أول حالة إصابة بمرض حمى الخنازير الأفريقية ظهرت في البلاد في منتصف سبتمبر الماضي. ولم يتم تأكيد أي حالات إصابة أخرى بالمرض في المزارع المحلية منذ التاسع من شهر أكتوبر الجاري، لكن حالات الإصابة بين الخنازير البرية استمرت في المناطق الحدودية.