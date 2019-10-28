رصد قاذفتيْن استراتيجيتين أمريكيتين فوق البحر الشرقي

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تم رصد قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين من طراز "بي-52 إس" وهما تحلقان فوق البحر الشرقي الأسبوع الماضي، وهو ما يمكن أن يكون بمثابة تحذير موجه إلى كوريا الشمالية بعد سلسلة إطلاق الصواريخ الأخيرة.وقالت شركة "إيركرافت سبوتس" الخاصة، التي تقوم بتتبع الطائرات، في تغريدة نشرتها على صفحتها على موقع "تويتر" يوم الجمعة، إن الطائرتين اللتين أقلعتا من قاعدة "أندرسون" الجوية الأمريكية في "غوام"، قد "قامتا بمهمة" في البحر الشرقي و"ربما بحر الصين الجنوبي"، يوم الجمعة، وأضافت أن ثلاث ناقلات جوية من طراز "كيه سي-135 آر" قد قدمت دعما لهذه المهمة.وتعتبر الطائرة "بي-52" رصيدًا استراتيجيًا تمثيليًا للولايات المتحدة، إلى جانب الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والغواصات الصاروخية الباليستية. ولم تظهر هذه الطائرات الاستراتيجية كثيرا بالقرب من شبه الجزيرة الكورية منذ أن دخلت كوريا الشمالية والولايات المتحدة في حوار في أوائل العام الماضي. وجاء هذا الظهور الأخير بعد أن أجرت كوريا الشمالية سلسلة من اختبارات الصواريخ الباليستية قصيرة المدى في الأشهر الأخيرة، كما اختبرت إطلاق صاروخ باليستي جديد أطلقته من غواصة في أوائل هذا الشهر.